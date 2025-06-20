Украинцы все больше интересуются финансовыми инструментами: покупают ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), инвестируют в паевые фонды, структурированные продукты, криптоактивы. Но несмотря на наличие интереса со стороны граждан, инвестиционный рынок в Украине остается фрагментированным, слабо развитым и уязвимым к внешним и внутренним вызовам.

Ключевые барьеры хорошо известны: отсутствие накопительной пенсионной системы, хроническая незащищенность инвестора, отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры и государственной политики привлечения мелкого капитала. К этому прилагается правоохранительное давление, слабая судебная система, регуляторная непоследовательность.

В условиях войны и экономической нестабильности украинский инвестор демонстрирует осторожность, но также и зрелость: осознает риски инфляции и девальвации, пытается сохранить стоимость своих сбережений и ищет новые инструменты. Однако вместо поддержки от государства, часто сталкивается с безразличием или даже недоверием. В развитых странах мелкого инвестора ценят как основу стабильного фондового рынка – через пенсионные системы, налоговые стимулы и гарантии защиты прав.

Что не так с украинским инвестиционным рынком и как это исправить – разбиралась LIGA.net.