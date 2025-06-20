Українці дедалі більше цікавляться фінансовими інструментами: купують ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), інвестують у пайові фонди, структуровані продукти, криптоактиви. Але попри наявність інтересу з боку громадян, інвестиційний ринок в Україні залишається фрагментованим, слабко розвиненим і вразливим до зовнішніх і внутрішніх викликів.

Ключові бар'єри добре відомі: відсутність накопичувальної пенсійної системи, хронічна незахищеність інвестора, відсутність ефективної ринкової інфраструктури та державної політики щодо залучення дрібного капіталу. До цього додається правоохоронний тиск, слабка судова система, регуляторна непослідовність.

В умовах війни й економічної нестабільності український інвестор демонструє обережність, але також і зрілість: усвідомлює ризики інфляції та девальвації, намагається зберегти вартість своїх заощаджень і шукає нові інструменти. Проте замість підтримки від держави, часто стикається з байдужістю або навіть недовірою. Натомість у розвинених країнах дрібного інвестора цінують як основу стабільного фондового ринку – через пенсійні системи, податкові стимули та гарантії захисту прав.

Що не так з українським інвестиційним ринком і як це можна виправити – розбиралася LIGA.net.