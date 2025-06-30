Гетманцев: Середня пенсія в Україні становить 27% від зарплати, тоді як у Європі – 58%

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В Україні середня пенсія становить лише 27% від середньої заробітної плати. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, це один із найнижчих показників у Європі, де в середньому пенсіонери отримують 58% від середньої зарплати.

У Польщі середня пенсія становить 57% від середньої заробітної плати, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Гетманцев наголосив, що українська пенсійна система потребує кардинальних змін, адже за останнє десятиліття ситуація лише погіршувалась.

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Зокрема, після пенсійної реформи, схваленої попереднім президентом Петром Порошенком, коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій було знижено з 1,35% до 1%.

Гетманцев закликав до перегляду підходів до нарахування та індексації пенсій. Серед перших кроків, на його думку, має бути підвищення мінімальної пенсії хоча б до 4000 грн.

Крім цього, він закликав уряд зайнятися детінізацією виплат зарплат, скасуванням спеціальних пенсій для окремих категорій чиновників та запровадженням обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.