Гетманцев: Середня пенсія в Україні становить 27% від зарплати, тоді як у Європі – 58%
В Україні середня пенсія становить лише 27% від середньої заробітної плати. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, це один із найнижчих показників у Європі, де в середньому пенсіонери отримують 58% від середньої зарплати.
У Польщі середня пенсія становить 57% від середньої заробітної плати, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.
Гетманцев наголосив, що українська пенсійна система потребує кардинальних змін, адже за останнє десятиліття ситуація лише погіршувалась.
Зокрема, після пенсійної реформи, схваленої попереднім президентом Петром Порошенком, коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій було знижено з 1,35% до 1%.
Гетманцев закликав до перегляду підходів до нарахування та індексації пенсій. Серед перших кроків, на його думку, має бути підвищення мінімальної пенсії хоча б до 4000 грн.
Крім цього, він закликав уряд зайнятися детінізацією виплат зарплат, скасуванням спеціальних пенсій для окремих категорій чиновників та запровадженням обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.
- За оцінкою Світового банку, через війну рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 млн людей опинилися за межею бідності.