МВФ обновил список "маяков" для Украины: появились четыре новых
Международный валютный фонд в понедельник, 30 июня, опубликовал на своем сайте обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках восьмого пересмотра кредитной программы.
В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям:
- Стратегический инвестиционный совет должен утвердить единый портфель проектов (до конца августа);
- Украина также должна подготовить дорожную карту реформ инфраструктуры финансового рынка с целью максимального использования возможности привлечения частного капитала (конец октября);
- ввести европейские и международные стандарты оценки имущества (конец декабря);
- представить законопроект для приведения правил секьюритизации и ипотечных облигаций в соответствие с международными стандартами и лучшими практиками (конец марта 2026 года).
В качестве предварительного действия для этого пересмотра власти подали в Кабинет министров Украины план реформ Государственной таможенной службы.
Четырем "маякам" установлены новые сроки:
- назначить постоянного руководителя Государственной таможенной службы – до конца 2025 года;
- завершить независимую проверку Национальной комиссии по ценным бумагам – до конца августа;
- представить законопроект о риске, связанном с критически важными третьими сторонами в финансовом секторе, – до конца июня 2026 года;
- завершить внешнюю оценку Национальной комиссии по энергетике – до конца 2025 года.
Остальные маяки остались без изменений.
Ближайшие из них – до конца июля – назначить нового руководителя Бюро экономической безопасности и отменить "поправки Лозового".
- 30 июня исполнительный совет МВФ завершил восьмой обзор программы Механизма расширенного финансирования (EFF). По итогам этого обзора Украина получит $500 миллионов.