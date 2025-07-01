МВФ обновил список "маяков" для Украины: появились четыре новых

В ближайшее время Украина должна назначить нового главу Бюро экономической безопасности и отменить "поправки Лозового"

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Международный валютный фонд в понедельник, 30 июня, опубликовал на своем сайте обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках восьмого пересмотра кредитной программы.

В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям:

Стратегический инвестиционный совет должен утвердить единый портфель проектов (до конца августа);

Украина также должна подготовить дорожную карту реформ инфраструктуры финансового рынка с целью максимального использования возможности привлечения частного капитала (конец октября);

ввести европейские и международные стандарты оценки имущества (конец декабря);

представить законопроект для приведения правил секьюритизации и ипотечных облигаций в соответствие с международными стандартами и лучшими практиками (конец марта 2026 года).

В качестве предварительного действия для этого пересмотра власти подали в Кабинет министров Украины план реформ Государственной таможенной службы.

Четырем "маякам" установлены новые сроки:

назначить постоянного руководителя Государственной таможенной службы – до конца 2025 года;

завершить независимую проверку Национальной комиссии по ценным бумагам – до конца августа;

представить законопроект о риске, связанном с критически важными третьими сторонами в финансовом секторе, – до конца июня 2026 года;

завершить внешнюю оценку Национальной комиссии по энергетике – до конца 2025 года.

Остальные маяки остались без изменений.

Ближайшие из них – до конца июля – назначить нового руководителя Бюро экономической безопасности и отменить "поправки Лозового".

Источник: МВФ

Источник: МВФ

30 июня исполнительный совет МВФ завершил восьмой обзор программы Механизма расширенного финансирования (EFF). По итогам этого обзора Украина получит $500 миллионов.