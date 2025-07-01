МВФ оновив список "маяків" для України: з'явилося чотири нові
Фото: depositphotos.com

Міжнародний валютний фонд у понеділок, 30 червня, опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах восьмого перегляду кредитної програми.

У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами:

  • Стратегічна інвестиційна рада повинна затвердити єдиний проєктний портфель (до кінця серпня);
  • Україна також має підготувати дорожню карту реформ інфраструктури фінансового ринку з метою максимально використати можливість залучення приватного капіталу (кінець жовтня);
  • запровадити європейські та міжнародні стандарти оцінки майна (кінець грудня);
  • подати законопроєкт для приведення у відповідність правил сек'юритизації та іпотечних облігацій до міжнародних стандартів і найкращих практик (кінець березня 2026 року).

Як попередню дію для цього перегляду влада подала до Кабінету міністрів план реформ Державної митної служби.

Чотири "маяки" отримали нові дедлайни:

  • призначити постійного керівника Державної митної служби – до кінця 2025 року;
  • завершити незалежну перевірку Нацкомісії з цінних паперів – до кінця серпня;
  • подати законопроєкт про ризик критично важливих третіх сторін у фінансовому секторі – до кінця червня 2026 року;
  • завершити зовнішню оцінку Нацкомісії з енергетики – до кінця 2025 року.

Решта маяків залишилися без змін.

Найближчі з них – до кінця липня – призначити нового керівника Бюро економічної безпеки та скасувати "правки Лозового".

МВФ оновив список "маяків" для України: з'явилося чотири нові
Джерело: МВФ
МВФ оновив список "маяків" для України: з'явилося чотири нові
Джерело: МВФ
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