Путин приказал скрыть данные об экономике и внешней торговле

В России расширили закон о государственной тайне для усиления контроля во время войны

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Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень информации, подпадающей под действие закона о государственной тайне в России, еще больше усиливая свой контроль над обществом на фоне продолжающейся войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно указу, к государственной тайне теперь могут относиться данные о внешней политике России, международной торговле и экономической политике, научных разработках, а также подготовке к возможной военной мобилизации. Лица, которые без разрешения получат такую информацию, могут быть приговорены к восьми годам лишения свободы.