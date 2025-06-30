Путін наказав приховати дані про економіку і зовнішню торгівлю – Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін розширив перелік інформації, яка підпадає під закон про державну таємницю в Росії, ще більше посилюючи свій контроль над суспільством на тлі продовження війни в Україні. Про це пише Bloomberg.
Згідно з указом, до державної таємниці тепер можуть належати дані про зовнішню політику Росії, міжнародну торгівлю та економічну політику, наукові розробки, а також підготовку до можливої військової мобілізації. Особи, які без дозволу отримають таку інформацію, можуть бути засуджені до восьми років ув’язнення.
"Це знищення експертної оцінки російської економіки, яка базується на фактах і статистиці, та призведе до нової хвилі репресій", – зазначив Андрій Солдатов, експерт з питань російських силових структур. За його словами, засекречування інформації щодо мобілізації, ймовірно, є реакцією на атаки українських дронів – йдеться не стільки про новий призов, скільки про приховування деталей, як-от розташування бункерів і планів евакуації уряду.
З початку повномасштабного вторгнення Росія вже припинила публікацію багатьох статистичних даних, зокрема ключову інформацію про бюджет і обсяги видобутку нафти. Дані про втрати серед російських військових також засекречені.
- У червні міністр економіки Росії Максим Решетніков публічно оголосив, що держава-агресор перебуває на межі сповзання в рецесію, хоча голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна схарактеризувала ситуацію лише як охолодження економіки. Наступного дня Путін доручив за жодних обставин не допустити "стагнацію і тим більше рецесію".
- Служба зовнішньої розвідки України очікує, що російська економіка до кінця 2025 року почне валитися під тиском санкцій та воєнних витрат.