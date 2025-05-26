"Гроші тануть". Розвідка очікує на серйозні проблеми в економіці Росії до кінця року
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Служба зовнішньої розвідки України фіксує суттєве погіршення стану російської економіки через військові витрати. За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, серйозні проблеми можуть початися вже в кінці року.

"До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть. Неліквідні іще одні їхні запаси – цінні папери. На сьогодні їх неможливо продати", – сказав він в інтерв'ю Укрінформу.

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Фонд національного добробуту Росії – "резерв" на чорний день, який російська влада роками формувала завдяки нафтогазовим надприбуткам бюджету.

"Золота було 2300 тонн – уже 1700. Було 164 мільярди китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються", – сказав Іващенко.

"На кінець цього року ми очікуємо на серйозні проблеми в російській економіці, на проблеми з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також – дефіцит кадрів", – сказав Іващенко.

  • На початку 2025 року агентство Bloomberg написало, що відносно хороший період закінчився і цей рік буде роком затягування пасків у Росії.
  • The Economist у грудні 2024-го написав, що вперше з початку повномасштабної війни українська економіка є "здоровішою", ніж російська.
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служба зовнішньої розвідкиекономіка РосіїОлег Іващенко