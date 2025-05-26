"Гроші тануть". Розвідка очікує на серйозні проблеми в економіці Росії до кінця року
Служба зовнішньої розвідки України фіксує суттєве погіршення стану російської економіки через військові витрати. За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, серйозні проблеми можуть початися вже в кінці року.
"До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть. Неліквідні іще одні їхні запаси – цінні папери. На сьогодні їх неможливо продати", – сказав він в інтерв'ю Укрінформу.
Фонд національного добробуту Росії – "резерв" на чорний день, який російська влада роками формувала завдяки нафтогазовим надприбуткам бюджету.
"Золота було 2300 тонн – уже 1700. Було 164 мільярди китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються", – сказав Іващенко.
"На кінець цього року ми очікуємо на серйозні проблеми в російській економіці, на проблеми з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також – дефіцит кадрів", – сказав Іващенко.
- На початку 2025 року агентство Bloomberg написало, що відносно хороший період закінчився і цей рік буде роком затягування пасків у Росії.
- The Economist у грудні 2024-го написав, що вперше з початку повномасштабної війни українська економіка є "здоровішою", ніж російська.