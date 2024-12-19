The Economist: Економіка України переважає над російською вперше з початку великої війни

Економіка України, попри виклики війни, сильніша за російську вперше з 2022 року

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Українська економіка загалом пристосувалася до реалій воєнного часу. Вона залишається на чверть меншою, ніж у 2021 році, але вперше з початку повномасштабної війни є "здоровішою", ніж російська, за декількома ключовими показниками. Про це пише The Economist.

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Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025 році. Валюта стабільна, а відсоткові ставки на рівні 13,5% залишаються близькими до найнижчих за останні 30 місяців.

Водночас у Росії ставки незабаром мають сягнути 23%, щоб зупинити падіння рубля, а ВВП зросте на 0,5-1,5% у 2025 році.

The Economist виділяє три етапи в економічній історії України з 2022 року:

На початку повномасштабного вторгнення в країні запровадили воєнний стан, виїхало 14 млн людей. Дії НБУ були підпорядковані військовим цілям: фінансування половини державного дефіциту, суворий контроль за рухом капіталу та наповнення банків ліквідністю. Інфляція різко зросла, а ВВП скоротився на третину. В середині 2022 року, коли Україна відбила наступ Росії на півдні країни, ВВП стабілізувався, а НБУ повернувся до боротьби з інфляцією. На початку 2023 року Україна підписала пакет з МВФ, Нацбанк припинив монетизацію бюджетного дефіциту. Державні витрати зросли більш ніж удвічі і зараз становлять дві третини ВВП. Зараз починається третій етап, під час якого "економіка країни стикається з найбільшими загрозами: гострою нестачею влади, людей і грошей".

З 2022 року Росія постійно атакує українську енергосистему. Незважаючи на постійні ремонти, Україна може розраховувати на менш ніж половину з 36 ГВт генерувальних потужностей, які вона могла використовувати до війни.

Водночас країна стала більш підготовленою до атак на енергосистему. У грудні Україна збільшила потужності з імпорту електроенергії з ЄС майже на чверть, виробники харчових продуктів ферментують відходи своїх виробництв у біогаз, фермери мають дизельні генератори.

Іншою проблемою є нестача робочої сили. З 2022 року мобілізація, міграція та війна призвели до скорочення робочої сили більш ніж упʼятеро – до 13 млн осіб. Між міністерствами економіки та оборони триває боротьба за мобілізацію: де знайти правильний баланс заради майбутнього країни.

Третя проблема – нестача грошей. Невеликі фермерські господарства та фірми намагаються отримати достатню кількість позик для фінансування своєї діяльності, фінансування довгострокових капітальних витрат є практично неможливим. Компанії, що працюють з внутрішніми клієнтами, також несуть частину витрат, що призводить до зростання інфляції.

Майже весь дефіцит українського бюджету приблизно у 20% ВВП у 2025 році буде покритий із зовнішніх джерел.

Водночас видання зазначає, що Україна, ймовірно, зможе вижити без американських грошей у 2025 році. Разом із траншем у розмірі 18 млрд євро, який ЄС погодився надати в межах попередньої програми, внески інших членів G7 заповнять дефіцит.

Україна також має значні валютні резерви. За прогнозами, до кінця 2024 року вони зростуть до $43 млрд – п'яти місяців імпорту.

"Але якщо Америка вийде з програми, Україна може опинитися в безвихідному становищі у 2026 році. Уряди країн ЄС, які відчувають нестачу коштів і є політично слабкими, можуть стикнутися з труднощами, щоб оплатити ще один великий рахунок. А можливості України збирати більше податків всередині країни обмежені" – пише видання.