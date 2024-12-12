Економіка України з початку року зросла на 4%, але у листопаді темпи сповільнилися

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Протягом січня-листопада 2024 року внутрішній валовий продукт України продемонстрував зростання на 4% (плюс-мінус 0,5%), але у листопаді темпи сповільнилися до 0,9%, повідомило Міністерство економіки.

Основними рушіями зростання економіки у 2024 році стали транспортна та будівельна галузі, переробна промисловість, внутрішня торгівля і добувна промисловість, особливо газовидобування. Цьому сприяли державні програми підтримки бізнесу та стабільна робота морського коридору.

Перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко також відзначила важливу роль державних програм підтримки, таких як гранти для переробної промисловості, програма доступного кредитування "5-7-9%", програма "єОселя" і політика "Зроблено в Україні". Також міністерство вказало на позитивний вплив збільшення закупівель продукції оборонно-промислового комплексу на розвиток машинобудування.

У жовтні зростання ВВП у річному вираженні становило 1,3%, тоді як у вересні було 3,8% завдяки ранньому збору пізніх культур.