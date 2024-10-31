Нацбанк підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році

Зростання економіки України прискориться до 4,3–4,6% у 2025–2026 роках

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році до 4%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Підвищення прогнозу пов'язане з меншим, ніж очікувалося, дефіцитом електроенергії та дещо вищим урожаєм ранніх зернових.

Значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки – на 4,3–4,6% у 2025–2026 роках, прогнозують у Нацбанку.

Гальмують відновлення економіки хвилі атак Росії на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та нестача трудових ресурсів. Але попри ці обмеження реальний ВВП збільшувався – як у другому, так і третьому кварталі 2024 року, додають у Нацбанку.