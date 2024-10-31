Нацбанк підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році
Національний банк підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2024 році до 4%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Підвищення прогнозу пов'язане з меншим, ніж очікувалося, дефіцитом електроенергії та дещо вищим урожаєм ранніх зернових.
Значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки – на 4,3–4,6% у 2025–2026 роках, прогнозують у Нацбанку.
Гальмують відновлення економіки хвилі атак Росії на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та нестача трудових ресурсів. Але попри ці обмеження реальний ВВП збільшувався – як у другому, так і третьому кварталі 2024 року, додають у Нацбанку.
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