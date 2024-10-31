Нацбанк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2024 году
Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2024 году до 4%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Повышение прогноза связано с меньшим, чем ожидалось, дефицитом электроэнергии и несколько более высоким урожаем ранних зерновых.
Значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, увеличение доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос, будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики – на 4,3–4,6% в 2025–2026 годах, прогнозируют в Нацбанке.
Тормозят восстановление экономики волны атак России на энергетическую инфраструктуру, оживление миграции и нехватка трудовых ресурсов. Но несмотря на эти ограничения реальный ВВП увеличивался – как во втором, так и в третьем квартале 2024 года, добавляют в Нацбанке.
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