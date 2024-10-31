Dragon Capital обнародовал прогнозы на 2025 год. Один из них предполагает затухание войны

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Инвестиционная компания Dragon Capital считает, что доходы от российских активов в 2025 году позволят Украине поддержать устойчивость экономики и укрепить обороноспособность. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе компании.

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"Пакет финансовой помощи стран G7 на сумму $50 млрд, гарантированный доходами от замороженных российских суверенных активов (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA), позволит обеспечить устойчивость экономики Украины в 2025 году и продолжать сопротивление захватчику даже при уменьшении военной помощи партнерами", – говорится в публикации.

Компания подготовила базовый и альтернативный сценарии для Украины на следующий год.

Ключевые прогнозы на 2025 год в базовом сценарии продолжения войны:

→ рост реального ВВП на 3,0% г/г благодаря восстановлению внутреннего потребления и развитию ВПК;

→ показатель инфляции достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г в начале 2025 года, но снизится до 6,3% г/г к концу года;

→ контролируемое ослабление курса во второй половине 2025 года до 45 грн/доллар США;

→ дефицит бюджета останется высоким (~$39 млрд или 19% ВВП), однако будет полностью профинансирован внешней помощью;

→ безвозвратное финансирование из пакета $50 млрд поможет стабилизировать показатель долг/ВВП на уровне 91%.

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Ввиду неопределенности, связанной с президентскими выборами в США, компания смоделировала развитие экономики в сценарии затухания боевых действий.

Альтернативный сценарий (если боевые действия приостановятся в конце 2024 года или начале 2025 года без подписания мирового соглашения) предусматривает, что:

→ темпы роста экономики могут ускориться на 5-7% г/г, в первую очередь за счет улучшения потребительских настроений, частичного возвращения вынужденных мигрантов и активизации инвестиций;

→ 1-1,4 млн беженцев могут вернуться при угасании боевых действий и прекращении ракетно/дроновых атак;

→ расходы на оборону могут сократиться почти в два раза по сравнению с базовым сценарием до 15% ВВП;

→ дефицит бюджета сократится до 12-15% ВВП, а показатель долга/ВВП снизится до 85-88%.