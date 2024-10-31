Dragon Capital опублікував прогнози на 2025 рік. Один з них передбачає затухання війни
Інвестиційна компанія Dragon Capital вважає, що доходи від російських активів у 2025 році дадуть можливість Україні підтримати стійкість економіки та зміцнити обороноздатність. Про це йдеться у макроекономічному прогнозі компанії.
"Пакет фінансової допомоги країн G7 на суму $50 млрд, гарантований прибутками від заморожених російських суверенних активів (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA), дозволить забезпечити стійкість економіки України у 2025 році та продовжувати супротив загарбнику навіть у разі зменшення військової допомоги партнерами", – йдеться у публікації.
Компанія підготувала базовий та альтернативний сценарії для України на наступний рік.
Ключові прогнози на 2025 рік у базовому сценарії продовження війни:
→ зростання реального ВВП на 3,0% р/р завдяки відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК;
→ показник інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р на початку 2025 року, але знизиться до 6,3% р/р до кінця року;
→ контрольоване послаблення курсу в другій половині 2025 року до 45 грн/долар США;
→ дефіцит бюджету залишиться високим (~$39 млрд або 19% ВВП), проте буде повністю профінансований зовнішньою допомогою;
→ безповоротне фінансування з пакета $50 млрд допоможе стабілізувати показник борг/ВВП на рівні 91%.
Зважаючи на невизначеність, пов’язану з президентськими виборами у США, компанія змоделювала розвиток економіки у сценарії затухання бойових дій.
Альтернативний сценарій (якщо бойові дії призупиняться в кінці 2024 року або на початку 2025 року без підписання мирової угоди) передбачає, що:
→ темпи зростання економіки можуть прискоритись на 5-7% р/р, насамперед шляхом покращення споживчих настроїв, часткового повернення вимушених мігрантів та активізації інвестицій;
→ 1-1,4 млн біженців можуть повернутися за умови затухання бойових дій і припинення ракетних/дронових атак;
→ видатки на оборону можуть скоротитись майже вдвічі порівняно з базовим сценарієм до 15% від ВВП;
→ дефіцит бюджету скоротиться до 12-15% ВВП, а показник борг/ВВП знизиться до 85-88%.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- 23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро.
- Згідно із задумом, тягар кредиту ляже на G7. Україна отримуватиме гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- Україна хоче "розтягнути" використання цих грошей щонайменше на три роки, а не використати їх за один раз.