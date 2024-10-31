Dragon Capital опублікував прогнози на 2025 рік. Один з них передбачає затухання війни

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Інвестиційна компанія Dragon Capital вважає, що доходи від російських активів у 2025 році дадуть можливість Україні підтримати стійкість економіки та зміцнити обороноздатність. Про це йдеться у макроекономічному прогнозі компанії.

"Пакет фінансової допомоги країн G7 на суму $50 млрд, гарантований прибутками від заморожених російських суверенних активів (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA), дозволить забезпечити стійкість економіки України у 2025 році та продовжувати супротив загарбнику навіть у разі зменшення військової допомоги партнерами", – йдеться у публікації.

Компанія підготувала базовий та альтернативний сценарії для України на наступний рік.

Ключові прогнози на 2025 рік у базовому сценарії продовження війни:

→ зростання реального ВВП на 3,0% р/р завдяки відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК;

→ показник інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р на початку 2025 року, але знизиться до 6,3% р/р до кінця року;

→ контрольоване послаблення курсу в другій половині 2025 року до 45 грн/долар США;

→ дефіцит бюджету залишиться високим (~$39 млрд або 19% ВВП), проте буде повністю профінансований зовнішньою допомогою;

→ безповоротне фінансування з пакета $50 млрд допоможе стабілізувати показник борг/ВВП на рівні 91%.

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Зважаючи на невизначеність, пов’язану з президентськими виборами у США, компанія змоделювала розвиток економіки у сценарії затухання бойових дій.

Альтернативний сценарій (якщо бойові дії призупиняться в кінці 2024 року або на початку 2025 року без підписання мирової угоди) передбачає, що:

→ темпи зростання економіки можуть прискоритись на 5-7% р/р, насамперед шляхом покращення споживчих настроїв, часткового повернення вимушених мігрантів та активізації інвестицій;

→ 1-1,4 млн біженців можуть повернутися за умови затухання бойових дій і припинення ракетних/дронових атак;

→ видатки на оборону можуть скоротитись майже вдвічі порівняно з базовим сценарієм до 15% від ВВП;

→ дефіцит бюджету скоротиться до 12-15% ВВП, а показник борг/ВВП знизиться до 85-88%.