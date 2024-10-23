Україна вперше в історії дійшла до шостого траншу МВФ. Гроші вже в Києві

Фото: Мінфін

Україна у середу, 23 жовтня, отримала шостий транш від Міжнародного валютного фонду розміром $1,1 млрд у межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Про це повідомило Міністерство фінансів.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Фонду вже $11,3 млрд, це третій найбільший донор України (після Євросоюзу та США).

"Ефективна співпраця з Фондом є одним із важелів підтримки фінансової стабільності країни в умовах війни. МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів у межах EFF у наступному році", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна отримає від МВФ у 2025 році чотири транші на загальну суму $2,7 млрд замість двох на $1,8 млрд, як планувалося раніше.

Потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік становить близько $38,4 млрд, за оцінками Мінфіну.