Україна отримає чотири транші від МВФ у 2025 році замість двох
Україна отримає чотири транші від МВФ у 2025 році замість двох згідно з оновленим графіком фінансування. Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ про економічну та фінансову політику з Україною в межах п'ятого перегляду кредитної програми.
Раніше передбачалося, що у 2025 році Україна отримає два транші, кожен по $917,5 мільйона. Однак МВФ погодився на новий графік, який включає чотири транші на загальну суму близько $2,612 мільярда.
Новий графік на 2025 рік передбачає:
- Березень 2025: транш на $917,5
- Червень 2025: транш на $809,6
- Серпень 2025: транш на $539,8
- Грудень 2025: транш на $445,3
Таким чином, загальна сума підтримки у 2025 році становитиме понад $2,6 мільярда.
Також варто зазначити, що влада України запросила зміни в графіку фінансування для 2025-2027 років з метою пристосування до квартальних оглядів через високий рівень невизначеності в умовах тривалого військового конфлікту.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування. Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, але після кожного перегляду їхня кількість збільшується.
- 18 жовтня відбувся п'ятий перегляд кредитної програми між Україною й МВФ, за результатами якого Україна отримає $1,1 млрд. Після отримання цих грошей загальний обсяг виплат у межах EFF становитиме приблизно $8,7 млрд. Ухвалена у 2023 році чотирирічна програма передбачає виділення $15,6 млрд.