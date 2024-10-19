Влада України також запросила зміни в графіку фінансування для 2025-2027 років

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Україна отримає чотири транші від МВФ у 2025 році замість двох згідно з оновленим графіком фінансування. Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ про економічну та фінансову політику з Україною в межах п'ятого перегляду кредитної програми.

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Раніше передбачалося, що у 2025 році Україна отримає два транші, кожен по $917,5 мільйона. Однак МВФ погодився на новий графік, який включає чотири транші на загальну суму близько $2,612 мільярда.

Новий графік на 2025 рік передбачає:

Березень 2025: транш на $917,5

Червень 2025: транш на $809,6

Серпень 2025: транш на $539,8

Грудень 2025: транш на $445,3

Таким чином, загальна сума підтримки у 2025 році становитиме понад $2,6 мільярда.

Скриншот меморандуму МВФ

Також варто зазначити, що влада України запросила зміни в графіку фінансування для 2025-2027 років з метою пристосування до квартальних оглядів через високий рівень невизначеності в умовах тривалого військового конфлікту.

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