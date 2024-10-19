МВФ встановив нові структурні маяки для України: список

Фото: Крісталіна Георгієва / Facebook

Міжнародний валютний фонд у п'ятницю, 18 жовтня, опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах п'ятого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за низкою додаткових вимог.

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До кінця грудня 2024 року Україна повинна ухвалити закон про перезавантаження Рахункової палати, прийняти зміни до закону про правотворчу діяльність для забезпечення функціональної незалежності НКРЕКП і сформувати наглядову раду Укренерго в повному складі.

Одне завдання отримав Національний банк – до кінця жовтня оцінити ключові фінансові та операційні ризики для фінансової стабільності за різними сценаріями та підготувати плани на випадок непередбачених ситуацій.

Частину нових маяків потрібно виконати у 2025 році:

→ ухвалення поправок до Бюджетного кодексу відповідно до Плану дій з управління державними інвестиціями (термін – кінець січня 2025);

→ призначення нового голови БЕБ, обраного на конкурсі (термін – кінець лютого 2025);

→ затвердження методології оцінки державних інвестиційних проєктів (термін – кінець лютого 2025);

→ реєстрація законопроєкту про податкову звітність для операторів цифрових платформ, тобто онлайн-сервісів, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейсів тощо (термін – кінець квітня 2025);

→ призначення голови Державної митної служби та постійних голів усіх регіональних митниць (термін – кінець червня 2025);

→ подання бюджетної декларації на 2026-2028 роки відповідно до параметрів програми (термін – кінець червня 2025).

Змінені терміни виконання:

→ зовнішній аудит НАБУ перенесено з кінця вересня 2024 на кінець лютого 2025;

→ зміни до Кримінального процесуального кодексу про скасування "правок Лозового" про закриття кримінальних справ у разі закінчення строку розслідування після підозри перенесено з кінця жовтня 2024 на кінець грудня 2024;

Деякі маяки деталізували та уточнили формулювання, зберігши суть вимог.