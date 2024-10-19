МВФ встановив нові структурні маяки для України: список
Міжнародний валютний фонд у п'ятницю, 18 жовтня, опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах п'ятого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за низкою додаткових вимог.
До кінця грудня 2024 року Україна повинна ухвалити закон про перезавантаження Рахункової палати, прийняти зміни до закону про правотворчу діяльність для забезпечення функціональної незалежності НКРЕКП і сформувати наглядову раду Укренерго в повному складі.
Одне завдання отримав Національний банк – до кінця жовтня оцінити ключові фінансові та операційні ризики для фінансової стабільності за різними сценаріями та підготувати плани на випадок непередбачених ситуацій.
Частину нових маяків потрібно виконати у 2025 році:
→ ухвалення поправок до Бюджетного кодексу відповідно до Плану дій з управління державними інвестиціями (термін – кінець січня 2025);
→ призначення нового голови БЕБ, обраного на конкурсі (термін – кінець лютого 2025);
→ затвердження методології оцінки державних інвестиційних проєктів (термін – кінець лютого 2025);
→ реєстрація законопроєкту про податкову звітність для операторів цифрових платформ, тобто онлайн-сервісів, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейсів тощо (термін – кінець квітня 2025);
→ призначення голови Державної митної служби та постійних голів усіх регіональних митниць (термін – кінець червня 2025);
→ подання бюджетної декларації на 2026-2028 роки відповідно до параметрів програми (термін – кінець червня 2025).
Змінені терміни виконання:
→ зовнішній аудит НАБУ перенесено з кінця вересня 2024 на кінець лютого 2025;
→ зміни до Кримінального процесуального кодексу про скасування "правок Лозового" про закриття кримінальних справ у разі закінчення строку розслідування після підозри перенесено з кінця жовтня 2024 на кінець грудня 2024;
Деякі маяки деталізували та уточнили формулювання, зберігши суть вимог.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування. Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, але після кожного перегляду їхня кількість збільшується.
- 18 жовтня відбувся п'ятий перегляд кредитної програми між Україною й МВФ, за результатами якого Україна отримає $1,1 млрд. Після отримання цих грошей загальний обсяг виплат у межах EFF становитиме приблизно $8,7 млрд. Прийнята у 2023 році чотирирічна програма передбачає виділення $15,6 млрд.