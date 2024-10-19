МВФ установил новые структурные маяки для Украины: список

Фото: Кристалина Георгиева / Facebook

Международный валютный фонд в пятницу, 18 октября, опубликовал на своем сайте обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках пятого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по ряду дополнительных требований.

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До конца декабря 2024 года Украина должна принять закон о перезагрузке Счетной палаты, принять изменения в закон о правотворческой деятельности для обеспечения функциональной независимости НКРЭКУ и сформировать наблюдательный совет Укрэнерго в полном составе.

Одну задачу получил Национальный банк – до конца октября оценить ключевые финансовые и операционные риски для финансовой стабильности по разным сценариям и подготовить планы на случай непредвиденных ситуаций.

Часть новых маяков нужно выполнить в 2025 году:

→ принятие поправок в Бюджетный кодекс в соответствии с Планом действий по управлению государственными инвестициями (срок – конец января 2025 г.);

→ назначение нового председателя БЭБ, избранного на конкурсе (срок – конец февраля 2025 г.);

→ утверждение методологии оценки государственных инвестиционных проектов (срок – конец февраля 2025 г.);

→ регистрация законопроекта о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ, то есть онлайн-сервисов, предлагающих услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсов и т.п. (срок – конец апреля 2025 г.);

→ назначение председателя Государственной таможенной службы и постоянных председателей всех региональных таможен (срок – конец июня 2025 г.);

→ подача бюджетной декларации на 2026-2028 годы в соответствии с параметрами программы (срок – конец июня 2025).

Изменены сроки исполнения:

→ внешний аудит НАБУ перенесен с конца сентября 2024 года на конец февраля 2025 года;

→ изменения в Уголовный процессуальный кодекс об отмене "правок Лозового" о закрытии уголовных дел в случае истечения срока расследования после подозрения перенесены с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года;

Некоторые маяки детализировали и уточнили формулировку, сохранив суть требований.