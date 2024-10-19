МВФ установил новые структурные маяки для Украины: список
Международный валютный фонд в пятницу, 18 октября, опубликовал на своем сайте обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках пятого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по ряду дополнительных требований.
До конца декабря 2024 года Украина должна принять закон о перезагрузке Счетной палаты, принять изменения в закон о правотворческой деятельности для обеспечения функциональной независимости НКРЭКУ и сформировать наблюдательный совет Укрэнерго в полном составе.
Одну задачу получил Национальный банк – до конца октября оценить ключевые финансовые и операционные риски для финансовой стабильности по разным сценариям и подготовить планы на случай непредвиденных ситуаций.
Часть новых маяков нужно выполнить в 2025 году:
→ принятие поправок в Бюджетный кодекс в соответствии с Планом действий по управлению государственными инвестициями (срок – конец января 2025 г.);
→ назначение нового председателя БЭБ, избранного на конкурсе (срок – конец февраля 2025 г.);
→ утверждение методологии оценки государственных инвестиционных проектов (срок – конец февраля 2025 г.);
→ регистрация законопроекта о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ, то есть онлайн-сервисов, предлагающих услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсов и т.п. (срок – конец апреля 2025 г.);
→ назначение председателя Государственной таможенной службы и постоянных председателей всех региональных таможен (срок – конец июня 2025 г.);
→ подача бюджетной декларации на 2026-2028 годы в соответствии с параметрами программы (срок – конец июня 2025).
Изменены сроки исполнения:
→ внешний аудит НАБУ перенесен с конца сентября 2024 года на конец февраля 2025 года;
→ изменения в Уголовный процессуальный кодекс об отмене "правок Лозового" о закрытии уголовных дел в случае истечения срока расследования после подозрения перенесены с конца октября 2024 года на конец декабря 2024 года;
Некоторые маяки детализировали и уточнили формулировку, сохранив суть требований.
- В марте 2023 г. Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования. Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, но после каждого пересмотра их количество увеличивается.
- 18 октября состоялся пятый пересмотр кредитной программы между Украиной и МВФ, по результатам которого Украина получит $1,1 млрд. После получения этих денег общий объем выплат в пределах EFF будет составлять примерно $8,7 млрд. Принятая в 2023 году четырехлетняя программа предусматривает выделение $15,6 млрд.