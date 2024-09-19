Верховна Рада запустила реформу Счетной палаты. Это требование МВФ и США

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Депутаты Верховной Рады 246 голосами поддержали в первом чтении законопроект №10044-д о реформе Счетной палаты. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

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"Принятие законопроекта – одно из двух условий США для предоставления прямой бюджетной помощи ($500 млн после первого чтения и еще $1 млрд после второго). Также принятие законопроекта очень вероятно станет структурным маяком МВФ после только что завершившегося пятого пересмотра программы", – сообщала ранее глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Законопроектом предлагается расширение мандата Счетной палаты на все публичные финансы (бюджеты местных властей, внебюджетные фонды и т.д.).

Вводится прозрачный конкурс на отбор членов Палаты с решающим голосом международных экспертов.

Количество членов Счетной палаты предлагается сократить с 13 до 11 (в настоящее время заполнены пять должностей, остальные – вакантные).

Документом вводятся формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций, а также сотрудничество Палаты с независимыми экспертами с международным опытом аудита.

Документ направлен и на усиление финансовой, политической и административной независимости Счетной палаты. Так в законопроекте прописано увеличение зарплат членов Счетной палаты до 300 000 грн, добавляет сопредседатель франции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, законопроект будет существенно доработан до второго чтения.

"Эти и другие важные изменения являются не только составной частью наших международных обязательств, но и требованием времени, без которого эффективное функционирование системы управления государственными финансами невозможно", — прокомментировала председатель Счетной палаты Ольга Пищанская.