Рада создала новую национальную шкалу кредитных рейтингов

В Украине впервые появился отдельный закон о рейтинговых агентствах

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон о рейтинговании, который также был одним из требований Всемирного банка. Соответствующий законопроект №5819 поддержали 260 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

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Раньше деятельность рейтинговых агентств в Украине регулировалась статьей 4-1 закона "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

С целью приведения законодательства к стандартам Европейского Союза и создания системы профессиональной объективной оценки кредитоспособности был разработан и принят отдельный закон.

Он устанавливает правовые принципы деятельности рейтинговых агентств и государственного надзора за ними, в том числе ответственность за нарушение ими требований законодательства.

Закон предусматривает создание новой национальной шкалы рейтингов (действующая шкала установлена постановлением Кабинета министров):

Инвестиционный уровень:

uaAAA – исключительный (высокий) уровень способности рейтингуемого субъекта своевременно и в полном объеме платить проценты и основную сумму по долговым обязательствам;

uaAA – очень высокий уровень;

uaA – высокий уровень;

uaBBB – достаточная способность;

Спекулятивный уровень:

uaBB – самый низкий риск неуплаты, но могут возникнуть трудности со своевременной и в полном объеме выплатой процентов и основной суммы по долговым обязательствам в случае неблагоприятных обстоятельств;

uaB – субъект сейчас способен выполнять обязательства, но имеет более высокую вероятность дефолта;

uaCCC – существует вероятность дефолта;

uaCC – высокая вероятность дефолта;

uaC – ожидается дефолт;

uaD – дефолт.

Категория может иметь дополнительные идентификаторы, например минус или плюс (обозначают промежуточные категории в составе основных категорий).

Рейтинговые агентства имеют право использовать свою шкалу при условии, что она привязана к национальной.

Для определения других рейтингов, кроме кредитных, агентство имеет право использовать любую другую шкалу без ссылки на национальную шкалу.

Закон вступает в силу 1 января 2026 года.