Рада создала новую национальную шкалу кредитных рейтингов
Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон о рейтинговании, который также был одним из требований Всемирного банка. Соответствующий законопроект №5819 поддержали 260 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.
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Раньше деятельность рейтинговых агентств в Украине регулировалась статьей 4-1 закона "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
С целью приведения законодательства к стандартам Европейского Союза и создания системы профессиональной объективной оценки кредитоспособности был разработан и принят отдельный закон.
Он устанавливает правовые принципы деятельности рейтинговых агентств и государственного надзора за ними, в том числе ответственность за нарушение ими требований законодательства.
Закон предусматривает создание новой национальной шкалы рейтингов (действующая шкала установлена постановлением Кабинета министров):
Инвестиционный уровень:
- uaAAA – исключительный (высокий) уровень способности рейтингуемого субъекта своевременно и в полном объеме платить проценты и основную сумму по долговым обязательствам;
- uaAA – очень высокий уровень;
- uaA – высокий уровень;
- uaBBB – достаточная способность;
Спекулятивный уровень:
- uaBB – самый низкий риск неуплаты, но могут возникнуть трудности со своевременной и в полном объеме выплатой процентов и основной суммы по долговым обязательствам в случае неблагоприятных обстоятельств;
- uaB – субъект сейчас способен выполнять обязательства, но имеет более высокую вероятность дефолта;
- uaCCC – существует вероятность дефолта;
- uaCC – высокая вероятность дефолта;
- uaC – ожидается дефолт;
- uaD – дефолт.
Категория может иметь дополнительные идентификаторы, например минус или плюс (обозначают промежуточные категории в составе основных категорий).
Рейтинговые агентства имеют право использовать свою шкалу при условии, что она привязана к национальной.
Для определения других рейтингов, кроме кредитных, агентство имеет право использовать любую другую шкалу без ссылки на национальную шкалу.
Закон вступает в силу 1 января 2026 года.
- 2 августа 2024 года S&P Global Ratings установило Украине дефолтный рейтинг SD в связи с реструктуризацией государственного долга, а 13 августа аналогичный рейтинг RD установило агентство Fitch.