Рада створила нову національну шкалу кредитних рейтингів

В Україні вперше з'явився окремий закон про рейтингові агентства

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про рейтингування, який також був однією з вимог Світового банку. Відповідний законопроєкт №5819 підтримали 260 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

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Досі діяльність рейтингових агентств в Україні регулювалася статтею 4-1 закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З метою приведення законодавства до стандартів Європейського Союзу і створення системи професійної об'єктивної оцінки кредитоспроможності був розроблений і ухвалений окремий закон.

Він встановлює правові засади діяльності рейтингових агентств та державного нагляду за ними, зокрема відповідальність за порушення ними вимог законодавства.

Закон передбачає створення нової національної шкали рейтингів (чинна шкала встановлена постановою Кабінету міністрів):

Інвестиційний рівень:

uaAAA – винятковий (найвищий) рівень спроможності рейтингованого суб’єкта своєчасно та в повному обсязі сплачувати відсотки та основну суму за борговими зобов'язаннями;

uaAA – дуже високий рівень;

uaA – високий рівень;

uaBBB – достатня спроможність;

Спекулятивний рівень:

uaBB – найменший ризик несплати, але можуть виникнути труднощі зі своєчасною та в повному обсязі виплатою відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями у разі несприятливих обставин;

uaB – суб'єкт зараз спроможний виконувати зобов'язання, але має вищу ймовірність дефолту;

uaCCC – існує вірогідність дефолту;

uaCC – висока ймовірність дефолту;

uaC – очікується дефолт;

uaD – дефолт.

Категорія може мати додаткові ідентифікатори, наприклад мінус або плюс (позначають проміжні категорії у складі основних категорій).

Рейтингові агентства мають право використовувати власну шкалу за умови, що вона прив'язана до національної.

Для визначення інших рейтингів, крім кредитних, агентство має право використовувати будь-яку іншу шкалу, без посилання на національну шкалу.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.