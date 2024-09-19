Верховна Рада запустила реформу Рахункової палати. Це вимога МВФ та США

Фото: пресслужба Верховної Ради

Депутати Верховної Ради 246 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

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"Ухвалення законопроєкту — одна з двох умов США для надання прямої бюджетної допомоги ($500 млн після першого читання і ще $1 млрд після другого). Також ухвалення законопроєкту дуже ймовірно стане структурним маяком МВФ після п'ятого перегляду програми, який щойно завершився", – повідомляла раніше очільниця бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Законопроєктом пропонується розширення мандату Рахункової палати на всі публічні фінанси (бюджети місцевої влади, позабюджетні фонди тощо).

Запроваджується прозорий конкурс на відбір членів Палати з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Кількість членів Рахункової палати пропонується скоротити з 13 до 11 (наразі заповнено п'ять посад, інші – вакантні).

Документом запроваджуються формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій, а також співпраця Палати із незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

Документ спрямований й на посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати. Так, у законопроєкті прописано збільшення зарплат членів Рахункової палати до 300 000 грн, додає співголова франції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. За її словами, законопроєкт буде значно доопрацьований до другого читання.

"Ці та інші важливі зміни є не лише складовою наших міжнародних зобов’язань, а й вимогою часу, без якої ефективне функціонування системи управління державними фінансами неможливе", – прокоментувала очільниця Рахункової палати Ольга Піщанська.