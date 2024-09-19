Рада ухвалила закон щодо приватизації державних банків

Фото: Олена Владико / Пресцентр НБУ

Верховна Рада ухвалила закон щодо особливостей продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Відповідний законопроєкт №11474 в четвер, 19 вересня, у другому читанні і в цілому підтримали 260 депутатів, повідомив Ярослав Железняк із Голосу.

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Одне з ключових положень закону, який був вимогою Світового банку, передбачає надання дозволу продавати будь-яку частку держави в банку, а не лише 100% акцій, як це передбачено в чинному законодавстві.

Рішення про підготовку пакета акцій банку до продажу буде ухвалювати Кабінет міністрів з урахуванням висновку Ради з фінансової стабільності. Також від уряду залежатиме рішення про виставлення пакета на приватизацію після завершення всіх необхідних підготовчих заходів.

У разі проведення торгів в Україні, продаж акцій відбуватиметься на Prozorro.Продажі. А якщо за кордоном – спосіб проведення торгів буде залежати від рішення Кабінету міністрів (з урахуванням рекомендацій радника з продажу).

Дія закону поширюється на усі державні банки, крім Ощадбанку та Укрексімбанку. Це ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк та Мотор-Банк (останні три – націоналізовані після початку повномасштабної російсько-української війни).