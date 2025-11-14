Фон дер Ляєн намагатиметься переконати Бельгію підтримати позику Україні – Politico

Голова Єврокомісії зустрінеться з прем'єром Бельгії для розблокування плану допомоги Україні з російських активів

Фото: EPA / Olivier Mattys

Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 14 листопада, провела переговори з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, намагаючись подолати опір щодо використання заморожених російських активів для кредитування України. Про це повідомило видання Politico.

Очікується, що фон дер Ляєн спробує переконати де Вевера зняти заперечення Бельгії проти плану Єврокомісії щодо фінансування кредиту на 140 млрд євро.

Де Вевер виступає проти ініціативи, оскільки більшість російських активів зберігається у брюссельській фінансовій компанії Euroclear, що створює для Бельгії потенційні юридичні й фінансові ризики.

Він вимагає твердих гарантій, що всі країни ЄС спільно погасять повну суму позики, якщо російські державні активи будуть повернуті Москві протягом найближчих років.

"Бельгія має постійні побоювання, що Кремль оскаржить рішення ЄС у суді, і що Брюссель зіткнеться зі зростанням тиску щодо повернення активів Росії після закінчення війни", – зазначають джерела Politico.

Зустріч фон дер Ляєн із де Вевером відбулася після того, як головування Данії в ЄС офіційно звернулося до Єврокомісії з проханням продовжити виплату репараційного кредиту, врахувавши водночас застереження Бельгії.