Залишилося переконати Бельгію. Країни ЄС підтримують ідею "репараційного кредиту" для України

Фото: depositphotos.com

Міністри фінансів країн ЄС під час обговорення сьогодні, 13 листопада, дійшли згоди, що використання заморожених активів РФ є найефективнішим з трьох варіантів, які розглядає Європейський Союз для допомоги Україні. Про це повідомило Reuters.

Інші два варіанти – використання резервів бюджету ЄС для залучення коштів на ринках капіталу та міжурядова угода, за якою держави-члени самостійно залучають необхідний капітал.

"Пропозиція комісії [про використання заморожених активів РФ] є найкращим і найреалістичнішим варіантом і повинна розглядатися як питання найвищого пріоритету", – заявила на пресконференції після міністерських обговорень міністерка економіки Данії Стефані Лозе, яка головувала на переговорах міністрів.

Агентство зазначило, що варіант "репараційної позики" має широку підтримку серед країн ЄС, оскільки не збільшуватиме їхній борг.

"Це єдиний варіант, який має достатню вогневу потужність і обмежує навантаження на наші національні бюджети", – сказала міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра.

Поки що на заваді реалізації плану стоїть позиція Бельгії, яка побоюється, що змушена буде самотужки виплачувати гроші Росії у разі виграшу нею судового позову.

Країна хоче, щоб Єврокомісія створила міцну правову основу для використання заморожених активів РФ, і попросила інші країни ЄС, які мають заморожені російські активи, приєднатися до схеми, щоб розподілити відповідальність. Комісія зараз веде переговори з Бельгією, щоб план отримав необхідну підтримку на саміті ЄС у грудні.