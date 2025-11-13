ЄС виділив Україні 6 млрд євро і назвав три варіанти продовження фінансування

Фото: Урсула фон дер Ляєн / X

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 6 млрд євро фінансової допомоги й заявила, що є три варіанти продовження фінансування України. Про це вона сказала під час виступу в Європейському парламенті у четвер.

Фон дер Ляєн наголосила, що тривалий мир можливий лише за умови сильної та незалежної України. За її словами, російський диктатор Володимир Путін все ще вірить, що зможе витримати довше за Захід і досягти своїх цілей на полі бою – що є "очевидною помилкою".

"Саме зараз настав момент діяти з новим імпульсом – викрити цинічні спроби Путіна виграти час і змусити його сісти за стіл переговорів. Ми повинні й надалі підвищувати ціну цієї війни для Росії. Тим паче, що шрами на її економіці стають дедалі помітнішими вже зараз. Саме тому сьогодні ми перерахуємо майже 6 млрд євро з позики ERA та за програмою Ukraine Facility. І саме тому я щиро вітаю рішення Європейської ради забезпечити фінансові потреби України на найближчі два роки", – додала президентка Єврокомісії.

За її словами, Єврокомісія працює разом із Бельгією та всіма державами-членами над варіантами виконання зобов'язань Європейської ради щодо покриття фінансових потреб України.

Фон дер Ляєн представила три можливі опції.

Варіант 1: використання резервів бюджету ЄС для залучення коштів на ринках капіталу.

Варіант 2: міжурядова угода, за якою держави-члени самостійно залучають необхідний капітал.

Варіант 3: репараційна позика на основі заморожених російських активів. Україна отримає кредит, який доведеться повернути лише у випадку, якщо Росія виплатить репарації.

Фон дер Ляєн підтримує саме третій варіант.

"Це найефективніший спосіб підтримати оборону та економіку України. І найчіткіший сигнал Росії: час не на її боці. Ми покажемо, що за потреби готові до тривалої боротьби. Бо йдеться про нашу свободу. Європа стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

За даними Міністерства фінансів, отримані в четвер кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки державного бюджету – у соціальній і оборонній сферах, а також на відновлення країни.

"Надання Україні доходів від заморожених активів РФ було безпрецедентним та справедливим рішенням. 18,1 млрд євро у 2025 році підтримали фінансову стабільність та спроможність ефективно протистояти ворогу на фронті. Останніми місяцями ми активно співпрацюємо з Європейським Союзом, щоб напрацювати ініціативи для забезпечення бюджетних потреб України у 2026-2027 роках. Вдячний за конструктивну співпрацю", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.