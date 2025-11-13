ЕС выделил Украине 6 млрд евро и назвал три варианта продолжения финансирования

Фото: Урсула фон дер Ляйен / X

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 6 млрд евро финансовой помощи и заявила, что есть три варианта продолжения финансирования Украины. Об этом она сказала во время выступления в Европейском парламенте в четверг.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что длительный мир возможен только при условии сильной и независимой Украины. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин все еще верит, что сможет выдержать дольше Запада и достичь своих целей на поле боя – что является "очевидной ошибкой".

"Именно сейчас настал момент действовать с новым импульсом – разоблачить циничные попытки Путина выиграть время и заставить его сесть за стол переговоров. Мы должны и дальше повышать цену этой войны для России. Тем более, что шрамы на ее экономике становятся все более заметными уже сейчас. Именно поэтому сегодня мы перечислим почти 6 млрд евро из займа ERA и по программе Ukraine Facility. И именно поэтому я искренне приветствую решение Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на ближайшие два года", – добавила президент Еврокомиссии.

По ее словам, Еврокомиссия работает вместе с Бельгией и всеми государствами-членами над вариантами выполнения обязательств Европейского совета по покрытию финансовых потребностей Украины.

Фон дер Ляйен представила три возможные опции.

Вариант 1: использование резервов бюджета ЕС для привлечения средств на рынках капитала.

Вариант 2: межправительственное соглашение, по которому государства-члены самостоятельно привлекают необходимый капитал.

Вариант 3: репарационный заем на основе замороженных российских активов. Украина получит кредит, который придется вернуть только в случае, если Россия выплатит репарации.

Фон дер Ляйен поддерживает именно третий вариант.

"Это самый эффективный способ поддержать оборону и экономику Украины. И самый четкий сигнал России: время не на ее стороне. Мы покажем, что при необходимости готовы к длительной борьбе. Потому что речь идет о нашей свободе. Европа будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – сказала она.