Фон дер Ляйен анонсировала "репарационные кредиты" для Украины

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление Украине "репарационных кредитов" под залог замороженных российских активов.

"Это российская война, и заплатить за нее должна Россия", – сказала она, выступая в Европейском парламенте в среду.

"Поэтому мы должны немедленно разработать новое решение, чтобы профинансировать украинские военные усилия на основе замороженных российских активов. Благодаря деньгам, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационные кредиты. Активы сами по себе останутся нетронутыми, а риск будет нестись коллективно", – сказала она.

По ее словам, кредит будет предоставлен на неопределенный срок, который будет привязан к выплате репараций Россией.