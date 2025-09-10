Фон дер Ляйен анонсировала "репарационные кредиты" для Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление Украине "репарационных кредитов" под залог замороженных российских активов.
"Это российская война, и заплатить за нее должна Россия", – сказала она, выступая в Европейском парламенте в среду.
"Поэтому мы должны немедленно разработать новое решение, чтобы профинансировать украинские военные усилия на основе замороженных российских активов. Благодаря деньгам, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационные кредиты. Активы сами по себе останутся нетронутыми, а риск будет нестись коллективно", – сказала она.
По ее словам, кредит будет предоставлен на неопределенный срок, который будет привязан к выплате репараций Россией.
- 30 августа высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Кая Каллас сказала, что Евросоюз не собирается размораживать российские активы, пока РФ не выплатит Украине репарации.
- Организация Объединенных Наций еще в 2022 году признала, что Россия должна Украине репарации. Решение ссылается на ряд принятых в этом году резолюций Генассамблеи с осуждением российской агрессии, а также на решение Международного суда от 16 марта, который приказал России остановить военные действия.
Комментарии (0)