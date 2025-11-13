Осталось убедить Бельгию. Страны ЕС поддерживают идею "репарационного кредита" для Украины

Вариант "репарационного займа" имеет широкую поддержку среди стран ЕС, поскольку не будет увеличивать их долг

Фото: depositphotos.com

Министры финансов стран ЕС при обсуждении сегодня, 13 ноября, пришли к согласию, что использование замороженных активов РФ является самым эффективным из трех вариантов, которые рассматривает Европейский Союз для помощи Украине. Об этом сообщило Reuters.

Другие два варианта – использование резервов бюджета ЕС для привлечения средств на рынках капитала и межправительственное соглашение, по которому государства-члены самостоятельно привлекают необходимый капитал.

"Предложение комиссии [об использовании замороженных активов РФ] является лучшим и самым реалистичным вариантом и должно рассматриваться как вопрос наивысшего приоритета", – заявила на пресс-конференции после министерских обсуждений министр экономики Дании Стефани Лозе, которая председательствовала на переговорах министров.

Агентство отметило, что вариант "репарационного займа" имеет широкую поддержку среди стран ЕС, поскольку не будет увеличивать их долг.

"Это единственный вариант, который имеет достаточную огневую мощь и ограничивает нагрузку на наши национальные бюджеты", – сказала министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

Пока что на пути реализации плана стоит позиция Бельгии, которая опасается, что вынуждена будет самостоятельно выплачивать деньги России в случае выигрыша ею судебного иска.

Страна хочет, чтобы Еврокомиссия создала прочную правовую основу для использования замороженных активов РФ, и попросила другие страны ЕС, которые имеют замороженные российские активы, присоединиться к схеме, чтобы распределить ответственность. Комиссия сейчас ведет переговоры с Бельгией, чтобы план получил необходимую поддержку на саммите ЕС в декабре.