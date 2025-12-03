В Раде согласован компромисс по зарплатам учителей без увеличения нагрузки

Фото: пресс-служба партии «Слуга народа»

Учителя будут получать зарплату на уровне 2,5 минимальных окладов при сохранении 18-часовой учебной нагрузки – такой компромисс был найден в парламенте после отказа от идеи увеличения педагогической нагрузки. сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Депутат пояснил, что первоначально рассматривался план из трёх последовательных шагов: изменение структуры оплаты труда, увеличение педагогической нагрузки и повышение минимальной заработной платы до 26 000 гривен. Однако второй шаг вызвал бурные дискуссии в образовательной среде.

"Без изменения нагрузки невозможно достичь уровня трех минимальных зарплат для учителей. Мы можем сколько угодно желать более высокой зарплаты и меньших надбавок, но без структурных изменений система просто не выдержит", – отметил Бабак.

По словам главы комитета, парламент нашел максимально возможный компромисс. Он предусматривает новую структуру окладов и надбавок, сохранение 18-часовой рабочей нагрузки и повышение заработной платы до 2,5 минимальных окладов.

"Это не позволит нам достичь уровня трех минимальных зарплат в обозримом будущем, но обеспечит существенное повышение заработной платы, которое сильнее всего почувствуют молодые учителя", – подчеркнул Бабак.

Для реализации этого компромисса необходимо добавить 4,8 миллиарда гривен в государственный бюджет.