У Раді погодили компроміс щодо зарплат вчителів без підвищення навантаження

Фото: пресслужба партії "Слуги народу"

Вчителі отримають зарплату на рівні 2,5 мінімальних за умови збереження 18-годинного навантаження – такий компроміс знайшли в парламенті після відмови від ідеї збільшення педагогічного навантаження, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Депутат пояснив, що спочатку розглядався план із трьох послідовних кроків: зміна структури оплати праці, збільшення педагогічного навантаження та збільшення мінімального окладу до 26 000 гривень. Однак другий крок викликав палкі дискусії в освітньому просторі.

"Без зміни навантаження вийти на три мінімальні зарплати для вчителів – неможливо. Ми можемо скільки завгодно хотіти більшого окладу й менших надбавок, але без структурних змін система просто не витримає", – зазначив Бабак.

За словами голови комітету, парламент знайшов максимально можливий компроміс. Він передбачає нову структуру окладу і надбавок, збереження 18-годинного навантаження та підвищення зарплати до 2,5 мінімальних окладів.

"Це не дасть нам вийти на 3 мінімальні зарплати в розумній перспективі, але дасть суттєве підвищення заробітної плати, найбільше його відчують молоді вчителі", – підкреслив Бабак.

Для реалізації цього компромісу потрібно додати 4,8 мільярда гривень до державного бюджету.