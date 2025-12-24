Регистрация ФОП плательщиками НДС будет автоматической – Минфин
Министерство финансов и Государственная налоговая служба планируют максимально автоматизировать процессы и упростить администрирование налогов для физических лиц-предпринимателей (ФОП), для которых с 2027 года введут налог на добавленную стоимость. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Будет разработан механизм автоматической регистрации плательщиками НДС для ФОП, которые по объему будут обязаны его платить.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить автоматическую регистрацию плательщиками НДС на основе данных отчетности и регистраторов расчетных операций. Это снимет нагрузку как с бизнеса (не нужно обращаться в ГНС), так и с налоговых органов, поскольку количество плательщиков НДС увеличится", – говорится в заявлении министерства.
Будет предоставлен период для накопления налогового кредита для ФОП, которые превысили объемный порог.
Также планируется автоматическое предварительное заполнение деклараций в электронном кабинете плательщика на основе данных РРО, налоговых накладных и других сведений ГНС.
Для ФОП отчетный период планируется увеличить с месячного до квартального.
Первый год новых правил будет переходным – с мораторием на санкции за ошибки.
- 18 декабря Министерство финансов опубликовало проект закона о налоге на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей.
- Он предусматривает, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны будут регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн-продажи через интернет и приложения, превысили 1 млн грн (без НДС).
- Принятие этого законопроекта является условием сотрудничества с Международным валютным фондом и предусмотренное Национальной стратегией доходов.
Комментарии (0)