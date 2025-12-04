Введение НДС для ФОП с годовым доходом свыше 1 млн грн – одно из условий МВФ. Без ее выполнения Украина рискует не получить транш помощи. Но для бизнеса это может обернуться самым масштабным изменением за последние годы. До миллиона ФОП могут автоматически стать плательщиками НДС – то есть многократно увеличить административную нагрузку и потерять преимущества упрощенной системы.

Цель МВФ – увеличить поступления в бюджет, чтобы Украина стала менее зависимой от помощи международных партнеров. Однако для малого бизнеса это не просто "еще один налог". Это более сложный учет и дополнительные расходы. Часть предпринимателей будет вынуждена повышать цены, оптимизировать работу или закрывать бизнес.

Кого именно затронет эта реформа, насколько вырастут налоги, что потеряет экономика и действительно ли правительство примет такое решение – разбиралась LIGA.net.