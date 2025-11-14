Фон дер Ляйен попытается убедить Бельгию поддержать кредит для Украины – Politico

Глава Еврокомиссии встретится с премьер-министром Бельгии для разблокирования плана помощи Украине за счет российских активов

Фото: EPA / Olivier Mattys

Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 14 ноября, провела переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, пытаясь преодолеть сопротивление использованию замороженных российских активов для кредитования Украины. Об этом сообщило издание Politico.

Ожидается, что фон дер Ляйен попытается убедить де Вевера снять возражения Бельгии против плана Европейской комиссии по финансированию кредита в размере 140 миллиардов евро.

Де Вевер выступает против этой инициативы, поскольку большая часть российских активов хранится в брюссельской финансовой компании Euroclear, что создает для Бельгии потенциальные юридические и финансовые риски.

Он требует твердых гарантий того, что все страны ЕС совместно погасят всю сумму кредита, если российские государственные активы будут возвращены Москве в ближайшие годы.

"Бельгия постоянно опасается, что Кремль оспорит решение ЕС в суде, и что Брюссель столкнется с растущим давлением в отношении возвращения российских активов после окончания войны", – отмечают источники Politico.

Встреча фон дер Ляйен с де Вевером состоялась после того, как датское главенство в ЕС официально обратилось к Европейской комиссии с просьбой продлить выплату репарационного кредита, одновременно приняв во внимание оговорки Бельгии.