Верховна Рада 5 вересня ухвалила за основу законопроєкт №11474 "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків". Його ухвалення в цілому очікується до кінця місяця. Але наразі сам законопроєкт виглядає доволі сирим.

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"Найгірший сценарій для держави"

"Автори законопроєкту №11474 досить-таки однобоко підійшли до процесу приватизації державних банків. Передбачається продаж контрольних пакетів акцій. Я вважаю, що це один з найгірших сценаріїв для держави", – каже в коментарі LIGA.net Віталій Шапран, ексчлен ради Нацбанку, голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА).

Він вважає, що в Україні потрібно повністю змінити підходи до приватизації державних банків.

"Зрозумійте, що миттєвий продаж 100% акцій державного банку можливий тільки за умови, якщо це невелика фінансова установа у власності держави. Наприклад – Мотор-Банк. Якщо йдеться про ПриватБанк або Ощадбанк – ця модель буде не робочою", – каже Шапран.

Для держави, за його словами, було б вигідніше ввести для великих банків певний адаптаційний період 12-36 місяців, продати 10-25% їх акцій через депозитарні розписки на міжнародних фондових біржах США, ЄС. Можливо, частину продати в Україні. Ввести до складу наглядових рад цих банків представників портфельних інвесторів, які куплять акції цих банків. Пропрацювати рік-два в такому режимі. І вже після такого "ринкового щеплення" виставляти їх на продаж.