Вимога Світового банку: Рада змінює умови продажу держбанків

Від України вимагають скоротити державну частку у банківській системі

Фото: пресслужба парламенту

Депутати Верховної Ради 249 голосами ухвалили за основу законопроєкт N11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

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Законопроєкт удосконалює правила продажу державних банків, спрямований на скорочення державної частки у банківському секторі.

"Це вимога Світового банку, тому закон має бути ухвалений у двох читаннях уже у вересні", – уточнив заступник голови комітету з податків і фінансів Ярослав Железняк.

Законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, які можуть придбати частки держави у банках.

Держава зможе продати будь-яку частку у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі.

Також підвищуються вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу.

Згідно з документом, міжнародні донори зможуть залучатися до участі у процедурі відбору фінансових радників із продажу та процедури самого продажу.

Законопроєкт оновлює правила визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку. Також враховується ймовірність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор.

Документ наводить вимоги до договору купівлі-продажу відповідно до ринкових практик і запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників або поточних міноритарних акціонерів.