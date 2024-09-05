Фонд гарантування завершив ліквідацію Златобанку
Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив процедуру ліквідації збанкрутілого АТ "Златобанк". Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
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Вкладниками Златобанку отримали понад 866,4 млн грн в рамках виплат гарантованого відшкодування.
Златобанк був заснований у 2008 році та на 1 липня 2014 року мав 7,9 млрд грн активів та посідав 27 місце серед 173 банків України. НБУ вказував власником банку Олену Якименко.
У травні 2015 року Нацбанк зарахував Златобанк до категорії неплатоспроможних та відкликав банківську ліцензію. "Діяльність АТ "Златобанк" не відповідала вимогам банківського законодавства та нормативно-правовим актам Національного банку України", – пояснювали в Нацбанку.
Кредитори банку у 2019 році намагалися через суд оскаржити рішення НБУ про банкрутство Златобанку, але у 2021 році Верховний суд підтримав позицію Нацбанку.
- 15 листопада 2023 року Фонд гарантування не зміг продати активи Златобанку, попри зниження ціни.
- 31 липня 2024 року Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "Аркада".