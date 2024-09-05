Фонд гарантирования завершил ликвидацию Златобанка

Златобанк был признан неплатежеспособным в 2015 году

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Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил процедуру ликвидации обанкротившегося АО "Златобанк". Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Вкладчики Златобанка получили более 866,4 млн грн в рамках выплат гарантированного возмещения.

Златобанк был основан в 2008 году и на 1 июля 2014 года имел 7,9 млрд грн активов и занимал 27-е место среди 173 банков Украины. НБУ указывал владельцем банка Елену Якименко.

В мае 2015 года Нацбанк отнес Златобанк к категории неплатежеспособных и отозвал банковскую лицензию. "Деятельность АО "Златобанк" не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины", — объясняли в Нацбанке.

Кредиторы банка в 2019 году пытались через суд оспорить решение НБУ о банкротстве Златобанка, но в 2021 году Верховный суд поддержал позицию Нацбанка.