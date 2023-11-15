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Фонд гарантирования не смог продать активы Златобанка, несмотря на снижение цены

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 20:20
Фонд гарантирования не смог продать активы Златобанка, несмотря на снижение цены - Фото
Фото: Wikimapia

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать один из крупнейших лотов среди ликвидируемых банков. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.Продажи.

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Речь идет об активах обанкротившегося в 2015 году Златобанка на 10,6 млрд грн. Торги проходили по "голландской модели" аукциона, то есть с понижением цены. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

В лот входят активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины. Среди них – 21,05% в уставном капитале ООО "Торгово-логистический комплекс Арктика", а также дебиторская задолженность, права требования и имущественные права по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами.

Все активы взаимосвязаны. Они имеют общее обеспечение, общих учредителей и адреса заемщиков.

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Обеспечением по кредитам выступают объекты недвижимости (в том числе в Киеве и Киевской области), транспорт, оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

Активы, входящие в состав лота, до этого уже не раз выставлялись на торги, но пока не нашли своих покупателей.

Вера Касиян
банкизлатобанкфонд гарантирования вкладов
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