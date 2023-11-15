Фонд гарантирования не смог продать активы Златобанка, несмотря на снижение цены

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать один из крупнейших лотов среди ликвидируемых банков. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.Продажи.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Речь идет об активах обанкротившегося в 2015 году Златобанка на 10,6 млрд грн. Торги проходили по "голландской модели" аукциона, то есть с понижением цены. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

В лот входят активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины. Среди них – 21,05% в уставном капитале ООО "Торгово-логистический комплекс Арктика", а также дебиторская задолженность, права требования и имущественные права по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами.

Все активы взаимосвязаны. Они имеют общее обеспечение, общих учредителей и адреса заемщиков.

Читайте также: Фонд гарантирования пытается отсудить у экс-владельцев банков более 100 млрд грн

Обеспечением по кредитам выступают объекты недвижимости (в том числе в Киеве и Киевской области), транспорт, оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

Активы, входящие в состав лота, до этого уже не раз выставлялись на торги, но пока не нашли своих покупателей.