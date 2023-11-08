Фонд гарантування намагається відсудити в ексвласників банків понад 100 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який займається ліквідацією збанкрутілих банків, намагається відсудити у їхніх власників та пов'язаних осіб понад 100 млрд грн. Про це в інтерв'ю LIGA.net розказала директорка фонду Світлана Рекрут.

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"Ці позови є за більшістю великих банків. Якщо говорити про банки, щодо яких у нас найбільші позови до ексвласників та пов’язаних осіб, то це, зокрема, Фінанси та Кредит (Костянтина Жеваго. – ред.) на 46 млрд грн, Дельта банк (Миколи Лагуна. – ред.) майже на 24 млрд грн, Фінансова Ініціатива (Олега Бахматюка. – ред.) на близько 14 млрд грн, ВіЕйБі (Олега Бахматюка. – ред.) – на понад 12 млрд грн. Також маємо кілька позовів у кримінальних провадженнях щодо банку "Реал" (був пов'язаний із Сергієм Курченком. – ред.) загалом на понад 10 млрд грн та господарський позов на 2,5 млрд грн. Щодо Імексбанку (Леоніда Кімова. – ред.) – на 8,4 млрд грн", – сказала Рекрут.

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Вона розказала, що фонд постійно відчуває на собі тиск колишніх власників і великих боржників, які не хочуть повертати борги.

"Чим впливовіший власник або боржник, тим складніше працювати", – сказала вона.