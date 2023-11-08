Фонд гарантирования пытается отсудить у экс-владельцев банков более 100 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, занимающийся ликвидацией обанкротившихся банков, пытается отсудить у их владельцев и связанных лиц более 100 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор фонда Светлана Рекрут.

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"Эти иски есть по большинству крупных банков. Если говорить о банках, по которым у нас самые большие иски к экс-владельцам и связанным лицам, то это, в частности, Финансы и Кредит (Константина Жеваго. – ред.) на 46 млрд грн, Дельта банк (Николая Лагуна. – ред.) почти на 24 млрд грн, Финансовая Инициатива (Олега Бахматюка. – ред.) на около 14 млрд грн, ВиЭйБи (Олега Бахматюка. – ред.) – более чем на 12 млрд грн. Еще есть несколько исков в уголовных производствах в отношении банка "Реал" (был связан с Сергеем Курченко. – ред.) в общей сложности на более 10 млрд грн и хозяйственный иск на 2,5 млрд грн. По Имэксбанку (Леонида Климова. – ред) – 8,4 млрд грн", — сказала Рекрут.

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Она рассказала, что фонд постоянно ощущает на себе давление бывших собственников и крупных должников, не желающих возвращать долги.

"Чем влиятельнее владелец или должник, тем сложнее работать", — сказала она.