Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на 46 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в среду, 4 января, подал иск в Хозяйственный суд Киева против бизнесмена Константина Жеваго как бывшего владельца обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Сумма исковых требований – 46 млрд грн, говорится на сайте фонда.

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В 2021 году Фонд гарантирования вкладов инициировал иск против Жеваго в Великобритании, чтобы добиться всемирного ареста активов Жеваго. Высокий суд Англии и Уэльса, рассматривавший заявление фонда, решил, что у него нет необходимой юрисдикции для рассмотрения этого дела.

Поэтому иск фонда будет рассматривать суд в Украине.

"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас крепкая доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 000 страниц", – заявил заместитель директора-распорядителя фонда Виктор Новиков.

Фонд утверждает, что путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления денег на подконтрольные компании по фиктивным контрактам из банка вывели более $223,1 млн и 18,4 млн евро.

Общий размер причиненного банку ущерба от кредитования компаний, связанных с Жеваго, составляет, по оценкам ФГВФЛ, почти 46 млрд грн.

НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит" в 2015 году.

В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн банка и объявили в международный розыск.

Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы в своем округе. Жеваго – один из самых богатых людей Украины.

Андрій Водяний

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