Схема на 2,5 млрд грн. Жеваго заочно вручили подозрение

Бизнесмену и бывшему депутату Константину Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн "лопнувшего" банка Финансы и Кредит. Об этом сообщает в Facebook замглавы Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко.

Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.

"Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу", - пишет Варченко.

Жеваго объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

23 сентября ГБР вызвало Жеваго на допрос для вручения подозрения на 27 сентября.

В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка Финансы и Кредит. Также в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четыре из которых сейчас находятся в международном и государственных поисках.

Подробнее о деле читайте: Схема на миллиард. Что ищут в банке Константина Жеваго детективы ГБР

Бенефициаром банка Финансы и кредит был экс-народный депутат, а также собственник и СЕО горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Он остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы Финансы и кредит.