Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку

Схема на 2,5 млрд грн. Жеваго заочно вручили подозрение

Схема на 2,5 млрд грн. Жеваго заочно вручили подозрение
27.09.2019, 13:59

Владельца банка Финансы и Кредит подозревают в выводе 2,5 млрд грн из финучреждения

Бизнесмену и бывшему депутату Константину Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн "лопнувшего" банка Финансы и Кредит. Об этом сообщает в Facebook замглавы Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко.

Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.

"Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу", - пишет Варченко.

Жеваго объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Подробнее о деле читайте: Схема на миллиард. Что ищут в банке Константина Жеваго детективы ГБР

Бенефициаром банка Финансы и кредит был экс-народный депутат, а также собственник и СЕО горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Он остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы Финансы и кредит.
Напишите нам
Константин Жеваго Финансы и Кредит
Комментарии
Последние новости
 