Топ-менеджерам банка Финансы и кредит объявили подозрение

Двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Финансы и кредит объявили о подозрении в растрате 2,5 млрд грн совместно с другими сотрудниками банка, сообщает замглавы Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко в Facebook.

На причастность к схеме проверяют также народного депутата. Его имя Варченко не называет.

Как установило следствие, офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между этими финучреждениями и банком Финансы и кредит были заключены договоры залога на сумму более $113 млн. Украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

"Дальше - классика жанра. 2015: за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка Финансы и кредит именно те $113 млн. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк Финансы и кредит был признан неплатежеспособным", - пишет замглавы ГБР.

По словам Варченко, размещение денег банка Финансы и кредит на корреспондентских счетах банков-нерезидентов влияло на ликвидность банка.

Следствие считает, что к схеме причастны экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры.

Бывшему зампредправления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Сейчас в процессе - вопрос избрания меры пресечения для него.

Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Одному из экс-заместителей председателя правления Финансы и кредит в июле этого года избрана мера пресечения - содержание под стражей на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн грн.