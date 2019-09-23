ГБР зовет Жеваго на допрос, чтобы вручить подозрение

Госбюро расследований подготовило подозрение Константину Жеваго
Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос бывшего народного депутата Константина Жеваго для вручения подозрения. Повестка ГБР опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.
"Гр-н Жеваго, Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11:00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: Киев, ул.Петлюры, 15 для вручения письменного уведомления о подозрении и для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в сообщении.
- В начале августа ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка Финансы и кредит и начало проверку на причастность к схеме "одного из народных депутатов". По информации собеседников LIGA.net, знакомых с материалами расследования, неназванный депутат – экс-владелец банка Константин Жеваго. В чем детективы подозревают бизнесмена и что ему грозит, вы можете прочитать тут >>>.