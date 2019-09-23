ГБР зовет Жеваго на допрос, чтобы вручить подозрение

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос бывшего народного депутата Константина Жеваго для вручения подозрения. Повестка ГБР опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

"Гр-н Жеваго, Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11:00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: Киев, ул.Петлюры, 15 для вручения письменного уведомления о подозрении и для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в сообщении.