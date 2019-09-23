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ГБР зовет Жеваго на допрос, чтобы вручить подозрение

ГБР зовет Жеваго на допрос, чтобы вручить подозрение
23.09.2019, 18:35

Госбюро расследований подготовило подозрение Константину Жеваго

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос бывшего народного депутата Константина Жеваго для вручения подозрения. Повестка ГБР опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

"Гр-н Жеваго, Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11:00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: Киев, ул.Петлюры, 15 для вручения письменного уведомления о подозрении и для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в сообщении.

  • В начале августа ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка Финансы и кредит и начало проверку на причастность к схеме "одного из народных депутатов". По информации собеседников LIGA.net, знакомых с материалами расследования, неназванный депутат – экс-владелец банка Константин Жеваго. В чем детективы подозревают бизнесмена и что ему грозит, вы можете прочитать тут >>>.
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Константин Жеваго Финансы и Кредит
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