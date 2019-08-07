Схема на миллиард. Что ищут в банке Константина Жеваго детективы ГБР

Финансовый центр бизнес-империи Константина Жеваго - банк Финансы Кредит - был признан неплатежеспособным осенью 2015 года. Четыре года спустя олигарх рискует стать одним из ключевых фигурантов уголовного дела о выведении из банка свыше $100 млн.

Госбюро расследований уже объявило подозрение двум топ-менеджерам ФиК и начало проверку на причастность к схеме "одного из народных депутатов".

По информации собеседников LIGA.net, знакомых с материалами расследования, неназванный депутат – экс-влделец банка Константин Жеваго. В чем детективы подозревают бизнесмена и что ему грозит?

Украина-Лихтенштейн-Австрия

Генпрокуратура, СБУ, НАБУ, Нацполиция. Все они расследуют дела о мошенничестве в банке Финансы и Кредит практически с момента его банкротства в 2015 году. Почти все члены правление ФиК во главе с председателем Владимиром Хлывнюком либо находятся в розыске, либо фигурируют в разных уголовных производствах.

Теперь к богатой "правоохранительной" истории банка присоединилось и ГБР. "Сразу скажу, кейс резонансный, – написала в facebook замглавы Бюро Ольга Варченко. – В сговоре с другими должностными лицами банка подозреваемые топ-менеджеры растратили около 2,5 млрд средств финучреждения".

Речь идет о привычной для украинских банков схеме: из ФиКа вывели $113 млн, которые были списаны с его корсчетов в австрийском Meinl Bank и лихтенштейнском Bank Frick&Co. Эти банки кредитовали формально не связанную с ФиК кипрскую компанию, тот – поручился за нее деньгами на своих зарубежных корсчетах. Заемщик кредиты не вернул, Meinl и Frick&Co забрали средства банка Жеваго через несколько дней после его официального банкротства.

С 2017 года делом занималась Генпрокуратура. Согласно материалам расследования ГПУ, ключевые подозреваемые в организации схемы – бывшие зампреды правления ФиК Виктор Голуб, Светлана Лотоцкая и Игорь Копертехин. Еще один фигурант из числа зампредов – Олег Шапкин (с 2017 года находится в международном розыске), указал собеседник LIGA.net в Фонде гарантирования вкладов.

До сих пор следственные органы осторожно высказывались на тему возможного участия в схемах ФиКа его владельца – Константина Жеваго. ГБР также ничего не утверждает, но, по данным следствия, к схеме с Meinl Bank и Bank Frick&Co, возможно, был причастен "действующий депутат Верховной Рады". По информации собеседника LIGA.net в НБУ, знакомого с материалами дела, речь идет о самом Жеваго.

Бизнесмен не прошел в парламент нового созыва, проиграв выборы по мажоритарному округу в Полтавской области. Депутатские полномочия, а значит и неприкосновенность, сохранятся за Жеваго до начала работы нового состава Рады. Предварительная дата первого заседания – 3 сентября.

Жеваго и махинации: знал или нет

Доказать участие акционеров в мошеннических схемах банков-банкротов, как правило, очень непросто. История с Жеваго также неочевидна – олигарх неоднократно обвинял менеджмент в махинациях за его спиной.

"Хлывнюк сбежал в марте 2015 года. Почему? Потому что выяснилось, что были выданы мошеннические кредиты. В частности, кредит на $ 120 млн с процентами в адрес афериста Полищука, - говорил Жеваго в интервью НВ в начале 2017 года. – Я не занимался делами банка на ежедневной основе. Для этого как акционер я нанимал менеджмент".

Мог ли бизнесмен не знать о сделках с Meinl Bank и с Bank Frick&Co? По данным ГБР, ФиК работал с этими банками с 2007 по 2014 годы – слишком большой период, чтобы менеджмент мог так долго "работать" за спиной у акционера, предполагает собеседник LIGA.net в руководстве Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Вторая косвенная связь с олигархом: заемщиком и в случае с Meinl Bank, и с Bank Frick&Co выступала кипрская компания Nasterno Commercial Limited, говорится в материалах расследования. Согласно материалам Печерского райсуда Киева, ее бенефициаром был "помощник" Жеваго. В октябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назвал фигурантом дела о выводе более 1 млрд грн из банка ФиК Александа Демченко, многолетнего помощника Жеваго. Nasterno действовала в сговоре с руководством банка, утверждают следователи прокуратуры: они понимали, что компания не вернет кредитов иностранным банкам, а значит ФиК гарантированно потеряет деньги.

Формально, это не доказывает участия Жеваго в махинациях. Но есть еще один аргумент – целью операций с Meinl и Frick&Co было не выведение денег, как таковое, а искусственная докапитализация ФиК, рассказал собеседник LIGA.net в топ-менеджменте НБУ.

Схему использовали многие банки: сначала условный Meinl Bank кредитует офшорную компанию под залог средств украинского банка, затем офшор заводит эти деньги в Украину, дальше их вносят в капитал местного финучреждения. Так делал и Фик – банк "рисовал" капитал фактически за счет денег клиентов, схему удавалось прикрывать за счет новых вкладов до тех пор, пока у банка в 2014 году не возникли критические проблемы с ликвидностью.

Долгий путь к приговору

Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка Финансы и Кредит около 9 млрд грн. Общие убытки банка Финансы и Кредит в Фонде гарантирования оценили в 15,5 млрд грн, из них 12,7 млрд – по вине менеджмента.

Ликвидатор банка подал в правоохранительные органы 16 заявлений, которые касаются руководителей ФиК и его владельца. До суда не дошло ни одно.

На момент публикации в пресс-службе Константина Жеваго не ответили на просьбу LIGA.net прокомментировать ситуацию с расследованием ГБР. Сам бизнесмен неоднократно обвинял Нацбанк в искусственном банкротстве ФиК.

"Финансы и Кредит не должен был закрываться – на момент, когда его закрыли на коррсчету было 600 млн грн. Возможно, это было политическое решение", – заявлял он на конференции Concorde Capital в мае этого года.

Кроме Жеваго, в числе знаковых нардепов-должников Фонда, которые не вошли в парламент девятого созыва, экс-акционер Имэксбанка Леонид Климов и владелец корпорации Веста Денис Дзензерский, крупный должник банков ВТБ, VAB и банка Форум.

До сих пор расследования, в которых фигурировали народные депутаты, "зависали" – статуса "подозреваемых" у них еще не было, рассказывала LIGA.net директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут. По ее данным, из 6000 уголовных производств по делам банков-банкротов реальными приговорами закончились только 12.

Один из таких приговоров касается схемы по выведению через австрийский Meinl Bank $26,5 банка Таврика по аналогичной схеме с банком Финансы и Кредит. В марте 2017 года бывший предправления Таврики Анатолий Дробязко получил по этому делу условный срок. Официальная причина – служебная халатность.