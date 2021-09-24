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Суд Лондона отказал в аресте активов Жеваго на $600 млн: не та юрисдикция

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 09:53
Суд Лондона отказал в аресте активов Жеваго на $600 млн: не та юрисдикция - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Высокий Суд Англии и Уэльса принял решение отказать в удовлетворении требования Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) наложить всемирный арест на активы акционера банка Финансы и Кредит Константина Жеваго в рамках дела о взыскании ущерба, нанесенного им банку. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.    

Судья пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом, говорится в сообщении. 

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"Учитывая текст решения, очевидно, что у суда не было сомнений в причастности акционера банка и остальных ответчиков к нанесению банку ущерба. Мы при любых условиях продолжим свою борьбу за возвращение выведенных средств и активов как в украинских судах, так и в судах иностранных юрисдикций", - прокомментировал решение суда Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда. 

В феврале 2021 года ФГВФЛ инициировал иск на $582,5 млн о взыскании причиненного банку ущерба с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.  

Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле 2021 года. 

"Мы удовлетворены, что суд Великобритании отклонил это дело. Оно должно рассматриваться в Украине. Банк Финансы и Кредит не должен был отправляться на ликвидацию из-за непрофессиональных и необоснованные действия предыдущего руководства Национального банка Украины", – говорится в распостраненном комментарии юристов Жеваго. 

Они добавляют, что Высокий суд Англии и Уэльса обязал ФГВФЛ компенсировать Константину Жеваго все финансовые расходы, связанные с данным судебным процессом.

Нацбанк по предложению ФГВФЛ отозвал банковскую лицензию у Финансы и Кредит в декабре 2015 года. Акцептованные требования кредиторов неплатежеспособного банка составляют около 30 млрд грн.  

  • Жеваго был бенефициаром банка Финансы и Кредит, признанного неплатежеспособным в 2015 году. В начале августа 2019-го ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка и начало проверку на причастность к схеме Жеваго. 27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег, и уже 9 октября объявило Жеваго в национальный розыск. В декабре его разрешили арестовать. Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка ФиК было выведено около 2,5 млрд грн. Свою причастность к проблемам банка бизнесмен отрицает. Он также неоднократно обвинял менеджмент в махинациях за его спиной. 

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Роман Брыль
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банк Финансы и кредит фгвфл Константин Жеваго высокий суд лондона
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