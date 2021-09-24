Суд Лондона отказал в аресте активов Жеваго на $600 млн: не та юрисдикция

Высокий Суд Англии и Уэльса принял решение отказать в удовлетворении требования Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) наложить всемирный арест на активы акционера банка Финансы и Кредит Константина Жеваго в рамках дела о взыскании ущерба, нанесенного им банку. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Судья пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом, говорится в сообщении.

"Учитывая текст решения, очевидно, что у суда не было сомнений в причастности акционера банка и остальных ответчиков к нанесению банку ущерба. Мы при любых условиях продолжим свою борьбу за возвращение выведенных средств и активов как в украинских судах, так и в судах иностранных юрисдикций", - прокомментировал решение суда Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда.

В феврале 2021 года ФГВФЛ инициировал иск на $582,5 млн о взыскании причиненного банку ущерба с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле 2021 года.

"Мы удовлетворены, что суд Великобритании отклонил это дело. Оно должно рассматриваться в Украине. Банк Финансы и Кредит не должен был отправляться на ликвидацию из-за непрофессиональных и необоснованные действия предыдущего руководства Национального банка Украины", – говорится в распостраненном комментарии юристов Жеваго.

Они добавляют, что Высокий суд Англии и Уэльса обязал ФГВФЛ компенсировать Константину Жеваго все финансовые расходы, связанные с данным судебным процессом.