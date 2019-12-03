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Международное исследование вынесло вердикт образованию в Украине

Дело на 2,5 млрд. Суд разрешил арестовать экс-депутата Жеваго

Дело на 2,5 млрд. Суд разрешил арестовать экс-депутата Жеваго
03.12.2019, 10:38

Суд разрешил задержать Жеваго за границей

Следственный судья удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры (ГПУ) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

“В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание”, - сказано в сообщении.

Это постановление суда является основанием для задержания Жеваго за пределами Украины и выдачи его правоохранителям.

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Константин Жеваго Финансы и Кредит
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