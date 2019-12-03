Дело на 2,5 млрд. Суд разрешил арестовать экс-депутата Жеваго

Следственный судья удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры (ГПУ) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

“В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание”, - сказано в сообщении.

Это постановление суда является основанием для задержания Жеваго за пределами Украины и выдачи его правоохранителям.