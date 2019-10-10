Тема дня: Жеваго в розыске. Олигарх реально может оказаться за решеткой? Разбор

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в национальный розыск бывшего народного депутата и владельца банка Финансы и кредит (ФиК) Константина Жеваго. На очереди - объявление в международный розыск.

Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка ФиК было выведено около 2,5 млрд грн. Доказательства серьезные. Это первый прецедент на финансовом рынке Украины, когда расследование относительно мошенничества в банке-банкроте зашло настолько далеко: до сих пор "на скамье подсудимых" оказывались лишь топ-менеджеры и сотрудники украинских банков-банкротов. Акционер, тем более такого масштаба, как Жеваго, столкнулся с угрозой ареста впервые.

Сам олигарх свою причастность к схеме отрицает. Ранее ГБР уже объявило подозрение двум топ-менеджерам ФиК. Как и почему в расследовании оказался сам Жеваго – в материале LIGA.net.

Что случилось

23 сентября ГБР вызвало на допрос экс-депутата Константина Жеваго в качестве подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит. Допрос был запланирован на 27 сентября, о чем бюро сообщило в повестке, опубликованной на сайте Генеральной прокуратуры. Факт вызова на допрос олигарх отрицает, так же как и любые обвинения в свой адрес.

"Господин Жеваго категорически отрицает любые обвинения в совершении неправомерных действий" - говорится в сообщении металлургической компании Ferrexpo (Жеваго – мажоритарный акционер Ferrexpo) на Лондонской фондовой бирже. – "Он проинформировал правление Ferrexpo, что не получил уведомление о подозрении".

Заявление, впрочем, не убедило рынок - капитализация его компании Ferrexpo потеряла пятую часть или $320 млн

Неявку на допрос в пресс-службе Жеваго объяснили лечением за границей, сообщает Новое время. Но где сейчас пребывает олигарх неизвестно. На сообщения корреспондента LIGA.net он так не ответил.

С ответом ГБР не заставило себя долго ждать. 27 сентября Бюро заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег, и уже 9 октября объявило его в национальный розыск.

"Прошло несколько дней как Жеваго был вызван для вручения подозрения. Он не явился, поэтому ему было объявлено подозрение заочно", - сказал на брифинге директор ГБР Роман Труба.

Следующий шаг за судом. Он должен разрешить возможное задержание Жеваго, после чего олигарх будет объявлен международный розыск, добавил директор ГБР.

Махинации в "Финансах и Кредит"

Генпрокуратура, НАБУ и Нацполиция – далеко не полный список силовых ведомств, расследующих с 2015 года дела о мошенничестве в ФиК. С тех пор почти все члены правление банка во главе с председателем Владимиром Хлывнюком либо находятся в розыске, либо фигурируют в разных уголовных производствах.

В августе эстафету силовиков переняло ГБР. "Сразу скажу - производство резонансное. Объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Финансы и кредит", - писала в Facebook замглавы Бюро Ольга Варченко. - "В сговоре с другими должностными лицами банка, они растратили 2,5 млрд грн финучреждения". К схеме, по версии следствия, причастен и Константин Жеваго.

Согласно расследованию ГБР, из ФиКа вывели $113 млн, списанных с его корсчетов в австрийском Meinl Bank и лихтенштейнском Bank Frick&Co. Эти банки кредитовали кипрские компании Жеваго, среди которых Nasterno Commercial Limited. С ФиК заемщики формально не были связаны. А компании кредиты не возвращали, как следствие - Meinl и Frick&Co забрали средства банка Жеваго через несколько дней после его официального банкротства.

В основе схемы лежит добровольное поручительство ФиКа по обязательствам официально посторонних офшорных компаний. У ГБР есть доказательства, что компании принадлежали самому Жеваго, что указывает на его прямую причастность к выведению денег из банка, рассказал LIGA.net собеседник в одной из госструктур, знакомый с материалами расследования.

Детали махинаций Генпрокуратура собрала еще 2018 году, рассказала в интервью LIGA.net первый замглавы НБУ Катерина Рожкова. В организации схемы, согласно материалам суда, ГПУ подозревает бывших топ-менеджеров ФиК – зампредседателей банка Виктора Голуба, Светлану Лотоцкую и Игоря Копертехина. Еще один фигурант из числа зампредов – Олег Шапкин (с 2017 года находится в международном розыске), рассказывал ранее LIGA.net источник в Фонде гарантирования вкладов.

Что дальше

Олигарх неоднократно отрицал свою причастность к проблемам своего банка - он обвинял менеджмент в махинациях за его спиной. Факт участия в схеме с Meinl Bank и Bank Frick&Co компаний, где Жеваго выступает прямым бенефициаром, существенно осложняет положение олигарха, говорят собеседники LIGA.net в госструктурах.

Это первое дело, которое дошло до обвинений в адрес владельца банка за финансовые преступления. До этого все ограничивалось лишь подозрениями. Если ГБР докажет вину Жеваго, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

И если раньше олигарх мог "спрятаться" за депутатской неприкосновенностью, то сейчас у него этой "защиты" нет. Бизнесмен не прошел в парламент нового созыва, проиграв выборы по мажоритарному округу в Полтавской области. Впрочем это еще не говорит о том, что Жеваго могут привлечь к криминальной ответственности, считает старший партнер Адвокатской компании Кравец и партнеры.

"Ситуация с Жеваго не первый случай, когда владельца банка привлекают к ответственности за проступок. Похожая ситуация была с Николаем Лагуном, которому сообщали о подозрении, но он на свободе. Даже обыски у него проводили, - говорит юрист. – Как показывает практика, это (уголовные дела - Ред.) ничем не заканчивается. С одной стороны нет политической воли, а с другой – нет профессионалов, которые могут расследовать такие дела".

Дело Финансы и кредит показательное, но не единичное. До сих пор расследования, в которых фигурировали народные депутаты, "зависали" – статуса "подозреваемых" у них еще не было, рассказывала LIGA.net директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут. По ее данным, из 6000 уголовных производств по делам банков-банкротов реальными приговорами закончились только 12.

Один из таких приговоров касается схемы по выведению через австрийский Meinl Bank $26,5 банка Таврика по аналогичной схеме с банком Финансы и Кредит. В марте 2017 года бывший предправления Таврики Анатолий Дробязко получил по этому делу условный срок. Официальная причина – служебная халатность.