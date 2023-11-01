Головний офіс Банку Січ виставляють на повторні торги

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж головний офіс АТ "Банк Січ" у центрі Києва за стартовою ціною у 154 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Повторний аукціон відбудеться 10 листопада 2023 року в системі Prozorro.Продажі.

До складу лота увійшли офісна будівля банку, основні засоби (4857 одиниць), картки на пальне та капітальні вкладення в приміщення дизельної-чилерної в офісі.

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Колишній головний офіс Банку Січ, загальною площею понад 2,5 тис. кв. м, займає 1-4 поверхи сучасного 22-поверхового будинку преміумкласу. Серед беззаперечних переваг об’єкта – його місцерозташування: історичний та діловий центр столиці – Шевченківський район Києва, пров. Несторівський, 6.

Об’єкт має фасадне розташування. Поруч – інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, якісна розвинена інфраструктура: торговельний центр, різноманітні кафе та ресторани, магазини, відділення банків тощо. Поблизу розташовані Львівська площа, Пейзажна алея, у пішій доступності – станція метро "Золоті ворота".

Торги відбуватимуться за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни.

Банк Січ визнали неплатоспроможним через технічний дефолт – банк не виплатив НБУ 68 млн грн, маючи ліквідності на понад 750 млн грн. Не отримавши відсотки, регулятор надіслав банку вимогу сплатити весь борг за рефінансом — понад 3 млрд грн. На таке погашення у банку вже точно не було коштів.

Тому з банку регулятор стягнув цінні папери, які були заставою за кредитом. Насамкінець, обставини дефолту (тобто невиконання зобов'язань за боргом) через відсутність грошей регулятор використав як привід для банкрутства.

Акціонери банку — Олег Баланда (55,6% акцій), Валерій Раздорожний (31%), а також Андрій Мельник та Олег Губанов. Водночас, як вважають в НБУ, реально банком керував Денис Горбуненко, власник кіпрської Raga Establishment Limited.

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